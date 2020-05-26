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26.05.2020 - 19:58 | | İSTANBUL (AA) -

Başakşehir hız kesmiyor

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Başakşehir hız kesmiyor
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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