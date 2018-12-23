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23.12.2018 - 13:50 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir idman yaptıktan sonra tatile girdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir yaptığı antrenmanın ardından tatile başladı.

Başakşehir idman yaptıktan sonra tatile girdi
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son çalışmasını yaparak devre arası tatiline girdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre turuncu lacivertli oyuncular, devre arası tatili öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında görev alan oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, 9 günlük iznin ardından 2 Ocak Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

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