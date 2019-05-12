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12.05.2019 - 02:30 |

Başakşehir’in telafi maçı

Galatasaray’a liderliği kaptıran Medipol Başakşehir, Cim-Bom ile oynayacağı karşılaşma öncesinde MKE Ankaragücü’nden galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Başakşehir’in telafi maçı
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Son haftalarda kaybettiği puanlarla lig liderliğini Galatasaray’a kaptıran Medipol Başakşehir, Cim-Bom ile oynayacağı karşılaşma öncesinde MKE Ankaragücü’nden galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray’a kaptırmıştı. Umudunu yitirmeden geleceğe bakan teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, şampiyonluk umudu sürdüğü sürece işe dört elle sarılacaklarını dile getirdi.

Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir’in telafi maçı

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