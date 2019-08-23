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23.08.2019 - 19:05 | | Skorer-AA

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı!
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Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

 Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

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