Başakşehir - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 4-1 kaybetti ama skor ve oyundan çok hakemin ön plana çıktığı mücadele sonrası PFDK, çift sarı kartla oyundan atılan Rafael'in cezasını kaldırdı. Uzun süredir sakat olan Junior Caiçara ve Kadıköy'de kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci maç kadrosunda olmayacak. TD Okan Buruk da yedek kulübesinde yer alamayacak. Son 4 lig maçını pas geçen Boli Bolingoli ve hafif sakatlıkları olduğunu bildiğimiz Demba Ba ile Mert Günok'un durumları maç saati netlik kazanacak. Buruk'un bu sezon ligde sadece 2 kez ilk 11'de şans verdiği Giuliano'yu oynatması, Fenerbahçe karşısında dökülen Nacer Chadli yerine Edin Visça'ya görev vermesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da koronavirüs karantinası sona eren Fuat Çapa, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Gaziantep FK karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bengali Fode Koita da son antrenmanda yer aldı, forma verilmesi halinde oynayacak hale geldi. Çapa dışında Covid-19 PCR testi pozitif çıkan biri rapor edilmedi. Son 3 lig maçını kaçıran Gilbert Koomson ile 2 maçtır forma giymeyen tecrübeli eldiven Ramazan Köse'nin durumları belirsiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ligdeki son 8 maçının tamamı "karşılıklı gol" ile bitti. Bu 8 maçın 7'si aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Kasımpaşa'nın ligdeki son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti. Bu 6 maçın 4'ünde aynı zamanda "karşılıklı gol" de oldu.

- İki takımın bundan önceki 4 sezonda oynadığı 8 maçta hiç "beraberlik" yaşanmadı! (5 Başakşehir galibiyeti - 3 Kasımpaşa)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %60'lık kesim Fenerbahçe karşısında kalp kıran bir yenilgi alsa da son şampiyona Kasımpaşa karşısında güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.