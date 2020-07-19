Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Başakşehir Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...



BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Kayserispor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.



Kayserispor : Lung, Lopes, Sapunaru, Mert, Yasir, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Rienstra, Henrique, Kravets

Hem zirveyi hem kümeyi ilgilendiriyor

Karşılaşma Başakşehir'in şampiyonluk umutları açısından ne kadar kritikse; Hes Kablo Kayserispor açısından da kümede kalma yolunda büyük önem taşıyor... 32 hafta sonunda 32 puan toplayan sarı kırmızılılar, pandemi sonrası çıktığı 6 maçta 10 puan toplasa da ateş hattından sıyrılmayı başaramadı... Kayserispor, bu sezon deplasmanda çıktığı 16 maçtan sadece 8 puan çıkararak, ligin en kötü dış saha performanslarından birini sergiledi...



İki takım arasındaki rekabete bakıldığında ise; Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor'a büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibine karşı oynadığı son 12 maçı kazanamayan sarı kırmızılılar, Başakşehir önünde Aralık 2011'den bu yana galibiyete hasret... Bununla birlikte evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda...

Kayseri'de 3 isim kadroda

Başakşehir’de Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike’nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo'nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki'nin kararı ile kadrodan çıkarıldı. Hes Kablo Kayserispor'da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Hafta içi çalışmalara katılan ancak maç kadrosuna alınmayan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets'in forma giyeceği öğrenildi.

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