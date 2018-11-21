Başakşehir koordinasyon ve çabukluk çalıştı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, koordinasyon, çabukluk ve topla yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.