Başakşehir maç saatini bekliyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile sona erdiği belirtildi.



İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Alparslan Erdem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmaya devam ettiği aktarıldı.



Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.



