Başakşehir-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalada şifresiz mi?

Başakşehir-Manchester United maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz olan Başakşehir bu akşam gruptaki üçüncü maçına Manchester United karşısında çıkacak. Geride kalan iki maçı da kaybeden temsilcimiz Başakşehir, Manchester United karşısında iyi bir oyun ortaya koyup sahadan puan ya da puanlar ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Başakşehir-Manchester United maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR-MANCHESTER UNİTED MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Manchester United maçı bu akşam saat 20:55'de başlayacak. İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa'nın düdük çalacağı Başakşehir-Manchester United maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIP

Şampiyonlar Ligi H grubunda çıktığı iki maçı da kaybeden Başakşehir'in grupta henüz puanı bulunmuyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup olan Başakşehir, İkinci hafta maçında sahasında aynı skorla PSG'ye kaybetti. Bu akşam Manchester United karşısına ilk puanını almak için çıkacak olan Başakşehir'de gözler maçın oynanacağı saate çevrildi

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Giuliano.

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Pogba, Van de Beek, Matic, Greenwood, Cavani, Martial