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03.06.2019 - 15:41 |

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra

Medipol Başakşehir teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra
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Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı.

Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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