29.05.2019 - 21:20 |
Başakşehir, Okan Buruk'la anlaştı
Çaykur Rizespor'dan ayrıldığını açıklayan Okan Buruk, Medipol Başakşehir'le el sıkıştı.
Teknik direktör Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde Çaykur Rizespor'dan ayrıldığını açıklamıştı.
Sezonun ikinci yarısında oynattığı başarılı futbol ve aldığı sonuçlar ile dikkat çeken 45 yaşındaki teknik adamın yeni durağı Medipol Başakşehir...
TRT Spor'a konuşan Okan Buruk'un menajeri, ''Okan Hoca, Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasının ardından imzalar atılacak" açıklamasını yaptı.