Şampiyonlar Ligi ikinci karşılaşmalarla devam ediyor. Bu akşam temsilcimiz Başakşehir kendi evinde güçlü PSG'yi konuk ediyor. İlk maçtan mağlup ayrılan Başakşehir maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Peki, Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-PSG maçı bu akşam saat 20:55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Andreas Ekberg yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, M.Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar