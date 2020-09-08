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08.09.2020 - 17:48 | | İSTANBUL (DHA) -

Son dakika | Başakşehir, Rafael transferini videoyla açıkladı!

Medipol Başakşehir, Lyon'dan Rafael'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

Son dakika | Başakşehir, Rafael transferini videoyla açıkladı!
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Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibi, Son olarak Olympique Lyon forması giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Rafael, 4 numaralı turuncu lacivertli formayı giyecek.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Son dakika | Başakşehir, Rafael transferini videoyla açıkladı

 

 

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