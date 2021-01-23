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23.01.2021 - 17:22 |

Başakşehir - Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir eviden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir çıkış için mutlak 3 puan istiyor. Rizespor'da 12 eksik bulunuyor. Peki Başakşehir - Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in 21. haftasında ligin 14. sırasında yer alan Başakşehir, puan tablosunun 13. sırasındaki Rizespor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor.

İLK 11'LER

M. Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Rizespor: Zafer; Onur, Selim, Meriah, Melnjak; Abdullah, Donsah; Sabo, Doğan, Michalak; Samudio

Başakşehir - Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda

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