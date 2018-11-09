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09.11.2018 - 16:11 |

Başakşehir, Rize'ye pas çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Başakşehir pas çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, Rize'ye pas çalıştı
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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