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27.02.2020 - 19:45 |

Başakşehir Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler ve kadrolar

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Başakşehir, son 32 turu rövanş maçında güçlü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olan Başakşehir, 2-0 ya da 3 farklı her türlü galibiyetle adını bir üst tura yazdıracak. Peki merakla beklenen Başakşehir Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler ve kadrolar

Başakşehir Sporting Lizbon maçı için geri sayım başladı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Sporting Lizbon maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ilori, Coates, Wendel, Ristovski, Battaglia, Cabral, Acuna, Vietto, Bolasie, Sporar

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, Portekiz'deki maçta 51. dakikada 3-0 geriye düştü ama Edin Visca'nın penaltı golüyle tur umutlarını rövanşa taşımayı başardı. 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında temsilcimize burada, Sporting karşısında 2-0'lık galibiyet turu getirecek. 3 farklı galibiyetlerde de temsilcimiz turlayacak, 3-1'de ise maç uzayacak. Bu sonuçlar haricinde 4-2 ve üzeri 2 farklı galibiyetler bile maalesef Portekiz temsilcisine yarıyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli cezalı, Mehmet Topal'ın maça yetişmesi beklenmiyor. Crivelli ligde de cezalıydı, TD Okan Buruk orta alanı kalabalık tuttu. Bu sefer gol lazım, Robinho ilk 11'de olabilir. Sporting'de ise sakatlıkları devam eden as kaleci Renan Riberio ve tecrübeli savunmacı Jeremy Mathieu, İstanbul'a getirilmedi. Geçtiğimiz hafta sonu ligde, Boavista engelini, Gonzalo Plata ve Andraz Sporar ile geçmesini bildiler.

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