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19.05.2019 - 17:30 | | İSTANBUL (İHA)

Başakşehir takımı Seyrantepe'ye hareket etti

Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Medipol Başakşehir, saat 17.00'de tesislerden ayrılarak maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıktı.

Başakşehir takımı Seyrantepe'ye hareket etti
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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak olan Medipol Başakşehir, kritik mücadele öncesi Seyrantepe'ye hareket etti. Turuncu-lacivertli takımı az sayıda taraftar tesislerden uğurlarken, tesis personelleri de takıma destek için meşale yaktı.

Saat 17.00'de Türk Telekom Stadı için yola çıkan Başakşehir, Galatasaray karşısında üç puan kazanması durumunda 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.

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