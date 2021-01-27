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27.01.2021 - 11:08 |

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Başakşehir'de önemli eksiklikler bulunurken Trabzonspor'un son haftalardaki yükselişi dikkat çekiyor. Başakşehir'de Süper Kupa sevincini daha önce yaşayan 4 isim bulunurken Trabzonspor ise Süper Kupayı kazanması bordo mavili takımdaki oyuncular bu çoşkuyu ilk kez yaşayacak!

Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
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Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019-2020 yılı Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala Başakşehir cephesinde eksik oyuncuların sayısı oldukça fazla! Başakşehir cephesinde halen sakatlıkları süren Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür dışında sakatlığı bulunan futbolcu yer almıyor. Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından son haftalarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Trabzonspor süper kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam, Serkan Çimen yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Epureanu, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Berkay, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

 

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