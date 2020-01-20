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20.01.2020 - 12:56 |

SON DAKİKA - Başakşehir, Tunay Torun'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Medipol Başakşehir yaptığı resmi açıklamayla Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

SON DAKİKA - Başakşehir, Tunay Torun'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
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Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.

SON DAKİKA - Başakşehir, Tunay Torunla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

 

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