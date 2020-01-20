SON DAKİKA - Başakşehir, Tunay Torun'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.