20.01.2020 - 12:56 |
SON DAKİKA - Başakşehir, Tunay Torun'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
Medipol Başakşehir yaptığı resmi açıklamayla Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Medipol Başakehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.