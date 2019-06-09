Başakşehir, Tyler Boyd'u istiyor

Başakşehir, hocası Abdullah Avcı’yı Beşiktaş’a göndermesine rağmen kesinlikle hedef küçültmüyor.

Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile her konuda anlaşan turuncu-lacivertliler, transfer görüşmelerine çoktan start verdi. Özellikle son 2 sezondur flaş takviyeler yapan İstanbul ekibi, yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Lig sona ermeden Aziz Behiç’i açıklayan Başakşehir, hücum hattı için de önemli bir ismin peşinde: Tyler Boyd.

Sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla yıldızlaşan 24 yaşındaki Boyd, 14 maçta 6 gol, 4 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.

Visca gidebilir

Esas mevkisi sol kanat olan Boyd, sağ tarafta ve ileri uçta da oynayabiliyor. Visca için önemli teklifler alan Başakşehir’de, Robinho ve Elia’nın durumu ise şimdilik belirsiz.

Başakşehir, bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’te olan olan Boyd için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. (Fanatik)