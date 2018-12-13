Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'de 2 eksik
13.12.2018 - 15:04 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de 2 eksik

Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Medipol Başakşehir pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Sakatlıkları süren oyunculardan Manuel da Costa'nın fizyoterapist, Alparslan Erdem'in de kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Başakşehir'de 2 eksik
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı ve pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sakatlıkları süren oyunculardan Manuel da Costa'nın fizyoterapist, Alparslan Erdem'in de kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber