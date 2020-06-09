Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti
09.06.2020 - 16:10 | | İSTANBUL (İHA) -

Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti
ABONE OL

Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Gruplar halinde çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Dünya Motokros Şampiyonası, 3. kez Türkiye'de düzenlenecek
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Fenerbahçe, Serdar Dayat'la yollarını ayırdı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Serdar Dayat'la yollarını ayırdı!
  2. Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da
    Son dakika transfer haberleri | Altaylı Cenk Özkaçar Trabzonspor'da
  3. Büyük Britanya Rallisi iptal edildi
    Büyük Britanya Rallisi iptal edildi
  4. Son dakika haberleri: Fenerbahçe,Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! İşte o açıklama...
    Son dakika haberleri: Fenerbahçe,Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! İşte o açıklama...
  5. Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
    Karşıyaka'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte kariyeri...

Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı! Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte kariyeri...

Uğurcan Çakır: En büyük motivasyonum şampiyonluk

Uğurcan Çakır: En büyük motivasyonum şampiyonluk

Süper Lig ve İspanya La Liga dönüyor!

Süper Lig ve İspanya La Liga dönüyor!

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Sıradaki Haber