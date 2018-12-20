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20.12.2018 - 15:24 |

Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve pas çalışması ile devam ettiği belirtildi. İdmanın dar alan oyun çalışması ile sona erdiği bildirildi.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı süren Alparslan Erdem'in, kondisyoner eşliğinde çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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