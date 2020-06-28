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HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'de Aleksic ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü! Visca kırmızı gördü...
28.06.2020 - 22:25 |

Başakşehir'de Aleksic ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü! Visca kırmızı gördü...

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir'de Aleksic ve Mahmut Tekdemir gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Öte yandan 85. dakikada Visca kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir'de Aleksic ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü! Visca kırmızı gördü...
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Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir Vsica şoku yaşandı.


Aleksic ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Visca ise maçın 85. dakikasında kırmızı kart gördü.

Başakşehirde Aleksic ve Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü Visca kırmızı gördü...

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