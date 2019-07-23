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23.07.2019 - 11:06 | | İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı

Medipol Başakşehir, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'de Alparslan Erdem ayrıldı
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Turuncu-lacivertliler, 2014'ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem’e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

 

 

 

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