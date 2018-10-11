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11.10.2018 - 14:10 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de Alparslan fizyoterapistle çalıştı

Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı.

Başakşehir'de Alparslan fizyoterapistle çalıştı
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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