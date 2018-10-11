11.10.2018 - 14:10 | | İSTANBUL (AA)
Başakşehir'de Alparslan fizyoterapistle çalıştı
Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan oyunuyla sona erdiği kaydedildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.