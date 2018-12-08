Başakşehir'de Ankaragücü hazırlıkları

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.