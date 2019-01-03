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03.01.2019 - 00:06 |

Başakşehir'de Costa ile yollar ayrılıyor!

Başakşehir'in Portekiz asıllı Faslı stoperi Manuel da Costa, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad Cidde takımına transfer oldu.

Başakşehir'de Costa ile yollar ayrılıyor!
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Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Başakşehir, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Başakşehir, kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yaparken sürpriz bir hamle oldu ve Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa, Al Ittihad Cidde'ye transfer oldu.

Başakşehir, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Manuel da Costa'dan 4.5 milyon euro kazanacak. 32 yaşındaki futbolcunun ayrılmasıyla elinde stoper bölgesinde Attamah ve Epureanu kalan Abdullah Avcı'nın yönetimden takviye isteyeceği öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad Cidde, 6 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.

Ülkemizde daha önce Sivasspor'da oynayan da Costa, 2015 yılında 2 milyon euro'ya Olympiakos'un yolunu tutmuştu. 2 yıl aranın ardından Türkiye'ye Başakşehir formasıyla dönen Costa, Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. (Fanatik)

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