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06.12.2019 - 15:02 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de Denizlispor maçının hazırlıkları  sürüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile 8  Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını  sürdürdü.

Başakşehir'de Denizlispor maçının hazırlıkları  sürüyor
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göreBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman,  teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.  İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Denizli'ye  gidecek.

 

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