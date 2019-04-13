Başakşehir'de Emre Belözoğlu korkuttu!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu sakatlandı.

Mücadelenin 30. dakikasında Lens ile hava topuna çıkan Emre, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini müdahaleye çağırdı. Müdahale sonrası Emre Belözoğlu sedye ile kenara geldi. Daha sonrasında Emre Belözoğlu maçın 37. dakikasında tekrar oyuna dahil oldu.