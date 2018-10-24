Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü Atiker Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla sona erdi.



Öte yandan, tedavisi süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Sakatlığı süren Emre Belözoğlu'nun tedavisine ise devam edildi.



Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.