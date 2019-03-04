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04.03.2019 - 15:16 | | AA

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları başladı
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen sonuçlandırma çalışması ile antrenman sona erdi.

Yarını izinli geçirecek turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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