Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'de Galatasaray mesaisi
16.05.2019 - 15:48 | | İSTANBUL (İHA)

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi

Başakşehir, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Başakşehir, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Koordinasyon ve 5’e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertliler, çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.

Başakşehir, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber