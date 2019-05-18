Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.



Antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.