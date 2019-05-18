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18.05.2019 - 23:14 | | AA

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

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