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23.11.2018 - 15:56 |

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarınını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanında bulunan sahada gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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