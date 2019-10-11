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11.10.2019 - 16:00 |

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir'de Göztepe hazırlıkları...
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.

Antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

 

 

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