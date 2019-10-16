16.10.2019 - 20:35 | | İSTANBUL (AA)
Başakşehir'de Göztepe mesaisi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan, savunma ve hücum çalışmasıyla ile sona erdiği ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Futbolcuların idman boyunca keyifli oldukları da gözden kaçmadı.