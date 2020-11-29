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29.11.2020 - 12:36 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU/ Ä°STANBUL,(DHA)Â

BaÅŸakÅŸehir'de Gulbrandsen rüzgarÄ±

SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§Ä±nda 3 kez fileleri havalandÄ±ran Medipol BaÅŸakÅŸehirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 8 karÅŸÄ±laÅŸmada 5'inci golÃ¼neÂ imza attÄ±.Â

BaÅŸakÅŸehir'de Gulbrandsen rüzgarÄ±
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Denizlispor'a karÅŸÄ± 2 gol kaydeden NorveÃ§li futbolcu, geÃ§en hafta da BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± gol bulmuÅŸtu. GeÃ§en sezon 20 maÃ§ta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geÃ§en sezonki performansÄ±nÄ± ligin 10'uncu haftasÄ±nda geÃ§miÅŸ oldu. HÃ¼cumda farklÄ± pozisyonlarda da gÃ¶rev alabilen ve sÃ¼rekli kendisini hazÄ±r tutarak takÄ±mÄ±nÄ±n kritik gollerine imza atan NorveÃ§li golcÃ¼nÃ¼n performansÄ± da teknik direktÃ¶r Okan Buruk'un yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor

GOL KRALLIÄžINDA Ä°DDÄ°ALIÂ 

28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sezon atÄ±ÄŸÄ± 5 golle de gol krallÄ±ÄŸÄ±nda iddialÄ± konuma geldi. Ligde 6 gollÃ¼ Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Ã‡aykur Rizesporlu Remy'nin ardÄ±ndan 5 gollÃ¼ oyuncular arasÄ±nda yar alan Gulbrandsen gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda da 'varÄ±m' dedi.

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