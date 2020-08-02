Başakşehir'de istikamet Avrupa!

Süper Lig'de 6. şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir, rotasını Avrupa'ya kırdı. Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'da Kopenhag'a konuk olacak turuncu-lacivertliler tur biletini almak istiyor.

İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz avantajını koruyup, Almanya'daki 8'li finallerde yer almayı hedefliyor. Çeyrek finalde olası rakibi de belli olan İstanbul ekibi, hedefine konsantre olmuş durumda.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle futbol tarihinde ilk kez görülen bu uygulamada Medipol Başakşehir de tarihi günler yaşıyor. Almanya'da düzenlenecek 8'li finallerde İngiliz devi Manchester United'a konuk olmak isteyen turuncu-lacivertliler, ekim ayında da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarına kilitlenecek.

Ağustos ayında Avrupa Ligi macerası, ekim ayında da Devler Ligi heyecanı Medipol Başakşehir'i saracak.

Mesaiye devam

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı. Çalışmalar bugün de sürecek.

'Zirveyi yaşıyorum'

Medipol Başakşehir'in emektar kaptanı Mahmut Tekdemir, büyük bir gurur yaşadığını aktardı. Tekdemir, "Çok gururlu ve mutluyuz. Burada 15 yıl emek verdim. Bu benim için ayrı bir gurur. Şampiyonluk yaşadım ve şampiyonluk golü de bana nasip oldu. Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" dedi.

Avrupa Ligi hedefinden bahseden tecrübeli kaptan, "Önemli bir Kopenhag maçı var. İlk maçtan da avantajımız bulunuyor. Deplasmanda oynayacağız. Ülkemizi orada en iyi şeklide temsil ederek Kopenhag'ı geçip büyük ihtimalle Manchester United ile karşılaşacağız" yorumunu yaptı.