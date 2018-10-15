15.10.2018 - 20:20 | | AA
Başakşehir'de Kayseri mesaisi!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, futbolcular ısınma ile başlayan antrenmanda bir süre pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.
İdman, dar alan oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.