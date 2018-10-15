Başakşehir'de Kayseri mesaisi!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, futbolcular ısınma ile başlayan antrenmanda bir süre pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.



İdman, dar alan oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.



Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.