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12.06.2020 - 14:05 | | İHA

Başakşehir'de korona virüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir Kulübü, yaptırdıklarını son korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Başakşehir'de korona virüs testleri negatif çıktı
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Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, son yaptırdıkları korona virüs testleri hakkında bilgilendirme yayımladı.

Yapılan testlerin negatif çıktığı açıklanırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza, perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır."

Başakşehirde korona virüs testleri negatif çıktı

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