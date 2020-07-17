Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!

Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa yaklaşan Teknik Direktör Okan Buruk, hem futbolculuğu hem de teknik direktörlüğü döneminde Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçmek istiyor.



Süper Lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan 4 isim Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu olmuştu.

Trabzonspor’un unutulmaz kalecilerinden olan Şenol Güneş, bordo-mavili takımın kazandığı 6 şampiyonlukta da kaleyi koruyan isimdi. Güneş, teknik adam olarak ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş ile üst üste iki şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ertuğrul Sağlam ise 1994-1995 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sağlam, teknik direktör olarak da Bursaspor’un 2009-2010 sezonunda kazandığı ilk ve tek şampiyonlukla adını tarihe yazdırdı.





Aykut Kocaman, futbolcu olarak 1988-1989 ve 1995-1996 sezonlarında Fenerbahçe’de şampiyonluk sevinci yaşarken, 2010-2011 sezonunda da teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı.

Hamza Hamzaoğlu da Galatasaray’ın formasını giydiği dönemde 1992-1993 ve 1993-1994’te üst üste iki şampiyonluk yaşarken, teknik direktör olarak da 2014-2015’te sarı-kırmızılı takımı teknik direktör olarak şampiyonluğa taşıdı.