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06.01.2019 - 12:32 |

Başakşehir'de Robinho ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te yaptığı çalışmalar ile hazırlanan Medipol Başakşehir, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Başakşehir'de Robinho ilk antrenmanına çıktı
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Medipol Başakşehir'in, Demir Grup Sivasspor'dan renklerine kattığı Robinho turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertli ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile sürerken, yapılan çift kale maç ile son buldu.

Medipol Başakşehir'de gribal enfeksiyonu bulunan Adebayor takıma akşam saatlerinde dahil olacak ve yarın yapılacak antrenmanda takımla çalışmalara başlayacakken, İstanbul temsilcisiyle dün 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Taşçı'nın da akşam antrenmanında yer alması bekleniyor.

Öte yandan turuncu-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Mahmut Tekdemir ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar akşam saatlerinde basına kapalı yapılacak idman ile sürecek.

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