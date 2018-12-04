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04.12.2018 - 14:53 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de rota Ziraat Türkiye Kupası

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir'de rota Ziraat Türkiye Kupası
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyun ve çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Turuncu-lacivertli kafile, bugün maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.

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