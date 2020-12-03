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03.12.2020 - 07:00 |

Başakşehir'de sakatlık kâbusu

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında ilk olarak Bolingoli, Skrtel’le çarpışarak yerde kaldı ve sol dizini tutarak sakatlık geçirdi. İkinci yarıya başlarken de Skrtel, dizindeki sorun nedeniyle oyundan alındı. 64’te de kasıklarında sorun olan Visca yerini mecburen Giuliano’ya bıraktı.

Başakşehir'de sakatlık kâbusu
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Red Bull Leipzig karşısında temsilcimiz Başakşehir’i sakatlıklar zorladı.

İlk olarak Bolingoli, takım arkadaşı Skrtel’le çarpışarak yerde kaldı ve sol dizini tutarak sakatlık geçirdi. Oyundan çıkan Bolingoli, ilk yarıyı dahi bitiremedi. İkinci yarıya başlarken de Skrtel, dizindeki sorun nedeniyle oyundan alındı. 64’te de kasıklarında sorun olan Visca yerini mecburen Giuliano’ya bıraktı.

Başakşehirde sakatlık kâbusu

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