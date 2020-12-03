Başakşehir'de sakatlık kâbusu 

Red Bull Leipzig karşısında temsilcimiz Başakşehir’i sakatlıklar zorladı.

İlk olarak Bolingoli, takım arkadaşı Skrtel’le çarpışarak yerde kaldı ve sol dizini tutarak sakatlık geçirdi. Oyundan çıkan Bolingoli, ilk yarıyı dahi bitiremedi. İkinci yarıya başlarken de Skrtel, dizindeki sorun nedeniyle oyundan alındı. 64’te de kasıklarında sorun olan Visca yerini mecburen Giuliano’ya bıraktı.