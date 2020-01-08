Başakşehir'de Skrtel gelişmesi!

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk yarım saati basına açık yapılan idmanda, izinli olan Carlos Ponck yer almadı. İzinleri sona eren Robinho ve Junior Caiçara ise antrenmana katıldı.

Isınma bölümü ve 5'e 2'de takımla birlikte çalışan Martin Skrtel ise daha sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Antremanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

İlk hazırlık maçı yarın

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, kamp yaptığı otelin sahasında yarın saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.