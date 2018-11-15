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15.11.2018 - 15:12 |

Başakşehir'de üç isim takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı...

Başakşehir'de üç isim takımdan ayrı çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.

Futbolcuların dar alanda 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı, çift kale oyunla tamamladığı aktarıldı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanda, Alparslan Erdem, Eljero Elia ve Stefano Napoleoni'nin ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

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