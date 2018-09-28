Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında yapılan idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, antrenmanda takımla çalıştı. Tedavileri devam eden Eljero Elia, Stefano Napoleoni ve Alparslan Erdem ise idmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.