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02.08.2019 - 09:24 | | Fanatik

Başakşehir'den Chery'ye kanca...

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Başakşehir, kiralık olarak geldiği Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Tjaronn Chery'nin peşine düştü.

Başakşehir'den Chery'ye kanca...
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Şampiyonluk yarışının yine en iddialı takımlarından biri olmayı hedefleyen Başakşehir’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Turuncu-Lacivertliler, savunma hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından gözünü hücum bölgesine çevirdi. Hedefteki oyuncu tanıdık bir isim: Chery.

Geçen sezon Kayserispor’un Çin’in Guizhou takımından kiraladığı 31 yaşındaki yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile temas kuruldu. Başakşehir, yıllık ücret konusunda Tjaronn Chery ile pazarlıkları sürdürüyor.

 

 

 

 

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