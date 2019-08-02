Başakşehir'den Chery'ye kanca...

Şampiyonluk yarışının yine en iddialı takımlarından biri olmayı hedefleyen Başakşehir’de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Turuncu-Lacivertliler, savunma hattına yaptığı önemli takviyelerin ardından gözünü hücum bölgesine çevirdi. Hedefteki oyuncu tanıdık bir isim: Chery.

Geçen sezon Kayserispor’un Çin’in Guizhou takımından kiraladığı 31 yaşındaki yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu ile temas kuruldu. Başakşehir, yıllık ücret konusunda Tjaronn Chery ile pazarlıkları sürdürüyor.