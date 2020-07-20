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20.07.2020 - 21:48 |

Başakşehir'den Edin Visca ve heykel paylaşımı!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Edin Visca ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Başakşehir'den Edin Visca ve heykel paylaşımı!
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Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de takım kaptanlarından Edin Visca'nın heykelinin dikilmesi gündeme geldi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi twitter hesabı, Edin Visca heykelinin bulunduğu bir görseli paylaşarak, "Var bir hayalimiz!" notunu düştü.

30 yaşındaki hücum oyuncusu, 2011 yılında transfer olduğu Başakşehir'de 9. yılını geride bıraktı.

Gümüşdağ: "Heykelini dikeceğiz"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sezon başında yaptığı açıklamada, "Visca böyle giderse heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı

Başakşehirden Edin Visca ve heykel paylaşımı

Başakşehirden Edin Visca ve heykel paylaşımı

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